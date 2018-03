Esta mulher foi eleita a melhor professora do mundo

Andria Zafirakou, uma professora de artes do norte de Londres, foi eleita a melhor professora do mundo pela Varkey Foundation, uma associação de apoio à educação a crianças com dificuldades.

De acordo com o jornal britânico Guardian, Zafirakou dá aulas na escola de Alperton, na zona de Brent, e tem alunos dos mais diversos estratos sociais. Por se encontrar numa das zonas com maior diversidade étnica, esta docente decidiu aprender várias línguas para conseguir ajudar todos os estudantes. Conseguiu até aprender algumas frases em dialetos como Tamil e Gujarati.

“Eu vi a forma como as artes ajudam os alunos a comunicar. Dão imensa confiança e ajudam a criar pessoas incríveis (…) Ao levar os alunos a partilharem as vidas que têm em casa, descobri que muitos deles vivem em casas que estão lotadas, onde várias famílias vivem juntas”, afirmou Zafirakou durante a cerimónia de entrega do prémio, que decorreu no Dubai.

Durante a cerimónia, a professora ouviu uma mensagem de agradecimento enviada pela primeira-ministra britânica, Theresa May. A líder do executivo disse que Zafirakou é “uma grande professora requer resiliência, criatividade e um coração generoso”.

Pelo seu trabalho de inclusão de minorias étnicas e de integração de raparigas que pertencem a comunidades mais conservadoras, Andria Zafirakou recebeu um prémio monetário de cerca de um milhão de dólares (cerca de 810 mil euros).