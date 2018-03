Fórum Machico com nova liderança

Inaugurado a 1 de julho de 2005 pretendia ser um polo cultural “concorrente” do Funchal, mas nunca funcionou em pleno. As atividades aí decorridas sempre foram esporádicas e nunca o Fórum Machico foi alternativa à capital da ilha. Agora, a concessão de parte do Fórum foi entregue à agência cultural e criativa do Atlântico, Atlanticulture, por um prazo de 10 anos.

“Trata-se de um projeto ambicioso , um grande desafio para um espaço que estava subaproveitado. Os governos, ou o Estado, tem um papel importantíssimo na programação cultural das regiões e dos países, mas não pode ser exclusivo. As parcerias público-privadas e as iniciativas privadas são fundamentais em qualquer área, e esta não é exceção. Neste caso, desde logo trás o próprio fator ‘ocupação’, a ‘casa passa a ter uma alma’; o emprego; a dinâmica sócio-cultural; a manutenção do próprio equipamento; o crescimento da hotelaria e da restauração. É um projeto ambicioso que precisa de ser abraçado por todos, começando pela própria autarquia, porque a descentralização e implementação deste projeto em Machico deverá transformar a cultura como ponte, numa verdadeira ‘plataforma atlântica de trocas culturais e criativas’. Teremos também de explorar a vertente educativa/ formativa deste projeto promovendo parcerias, nomeadamente com as escolas e, provavelmente, com a Universidade”, disse José Paulo do Carmo, um dos sócios da Atlanticulture.

Os responsáveis da agência cultural dizem querer implementar um “incubadora cultural e criativa”, que pretende dar relevo às atividades culturais da Macaronésia – Açores, Madeira, Canárias e Cabo Verde – e dos países da CPLP. Para o efeito, estão a ser preparadas iniciativas de âmbito nacional e internacional relativas às comemorações dos 600 anos da descoberta da Madeira.

O espaço concessionado agora tem 1400m2 e não inclui o auditório e as duas salas de cinema, espaços que continuarão disponíveis para todos os interessados, inclusivamente para a Atlanticulture.