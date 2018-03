José Silvano é o novo secretário-geral do PSD

O PSD anunciou esta tarde que o sucessor de Feliciano Barreiras Duarte, que se demitiu este domingo na sequência da polémica relativamente ao seu currículo, será José Silvano.

A nomeação de José Silvano por parte de Rui Rio deverá ser ratificada na Comissão Política Nacional do partido, agendada para o dia 28 de março, e depois no Conselho Nacional do PSD.

José Silvano, de 61 anos, é atualmente deputado à Assembleia da República, já foi presidente da Câmara de Mirandela e presidente da Comissão Política Distrital de Bragança.