Sarampo. Ministro da Saúde diz que “não há motivo para preocupação”

Adalberto Campos Fernandes comentou esta tarde que o surto de sarampo e disse que “não há motivo para preocupação”, cita a agência Lusa.

Contudo, o ministro da Saúde aconselhou à vacinação, considerando “pouco racional” a falta de vacinação das pessoas. “A vacina é uma arma”, sublinhou.

O ministro disse ainda que acredita que o surto já entrou “na fase de reversão”.

No último balanço, a Direção-Geral da Saúde fala em 42 pessoas infetadas com sarampo na região norte. Já esta tarde, registaram-se outros seis casos no hospital de Gaia.