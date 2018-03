Atriz de “Sexo e a Cidade” anuncia candidatura a governadora de Nova Iorque

Cynthia Nixon, que ficou conhecida no papel de Miranda Hobbs na série “Sexo e a Cidade”, quer ser governadora do estado de Nova Iorque.

A atriz anunciou a candidatura através de um vídeo publicado no Twitter. “Os nossos líderes estão a desiludir-nos”, refere Cynthia.

“Sou uma orgulhosa licenciada do ensino público, e uma orgulhosa mãe de filhos da escola pública. Tive oportunidades que não vejo que existam hoje para a maioria dos miúdos de Nova Iorque”, diz a atriz no vídeo em que anuncia a candidatura.

Cynthia Nixon tem-se dedicado às questões do acesso à educação pública e às desigualdades.

I love New York, and today I'm announcing my candidacy for governor. Join us: https://t.co/9DwsxWW8xX pic.twitter.com/kYTvx6GZiD