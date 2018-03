Lisboa sobe cinco lugares nas melhores cidades para viver

Entre um universo de 450 cidades por todo o mundo, Lisboa foi considerada a 38ª cidade com melhor qualidade de vida para os seus habitantes, acima de Londres, Madrid e Paris, e sobe cinco lugares no ranking. Viena, Áustria, continua a a liderar o índice "Quality of Living" desenvolvido pela empresa de consultadoria Mercer e que já vai na 20ª edição. Além de Viena, no top 10 estão, por ordem decrescente, Zurique Suíça), Auckland (Nova Zelândia)/Munique (Alemanha), Vancouver (Canadá), Dusseldorf (Alemanha), Frankfurt (Alemanha), Genebra (Suíça), Copenhaga (Dinamarca), Basileia (Suíça) e Sidney (Austrália).

Portugal destaca-se pelo baixo número de crimes, ficando à frente de Paris (39º), Londres (41º), Milão (42º), Barcelona (43º), Nova Iorque (45º) e Madrid (49º). Entre os critérios avaliados pela Mercer incluem-se a qualidade do ar, trânsito, atentados terroristas e a capacidade de atrair investidores e empresas, além do investimento em infraestruturas.

O objetivo do estudo passa por ajudar as empresas multinacionais e investidores a decidirem as compensações financeiras quando enviam os seus trabalhadores para essas cidades.

As cidades com a pior qualidade de vida são precisamente aquelas onde grassam a probreza e conflitos, como Bagdade, que está em último lugar.