Morreu o ex-ministro e dirigente do PSD Calvão da Silva

Morreu o ex-ministro e professor universitário João Calvão da Silva.

Calvão da Silva foi ministro da Administração Interna no último governo de Passos Coelho e presidiu ao Conselho de Jurisdição Nacional do PSD.

Foi também secretário de Estado Adjunto de Carlos Mota Pinto, no governo do Bloco Central, entre 1983 e 1985, e deputado do PSD na Assembleia da República, entre 1995 e 1999.

O PSD emitiu um comunicado a lamentar “profundamente o desaparecimento” de João Calvão da Silva

Rui Rio expressou “as mais profundas condolências pelo falecimento do professor João Calvão da Silva, em seu nome pessoal e em nome do Partido Social Democrata”.

O PSD destaca ainda que “na sua vida académica, Calvão da Silva destacou-se no círculo de Coimbra. Era professor catedrático da Universidade de Coimbra, desde 2003”.

Calvão da Silva tinha 66 anos e morreu de cancro. Na sua intervenção, no congresso do partido, há um mês, Passos Coelho começou por homenagear Calvão da Silva por estar a viver um momento “difícil e exigente”.