Toys R Us declara insolvência em Portugal

Depois de ter anunciado há uma semana que ia encerrar as lojas do Reino Unido e dos Estados Unidos, a Toys R Us Iberia – que controla todas as lojas em Portugal - declarou agora insolvência no país, escreve o Eco.

Em comunicado, a Toys R Us diz que “continua com as operações para tentar garantir a sua viabilidade em Portugal e Espanha”, acrescentando ainda que “com esse objetivo, a Toys R Us Iberia Real Estate SLU, sociedade detentora de 26 propriedades do Grupo, solicitou, junto dos tribunais de Madrid, uma declaração de insolvência”.

Recorde-se que, a empresa declarou falência há seis meses e tem tido dificuldades muitaws dificuldades em encontrar compradores, escreve o The Washington Post.

Já no no Reino Unido, local onde a empresa tinha até esta quarta-feira para encontrar um comprador, as 75 lojas que ainda se ecnontram abertas, vão agora juntar-se às 25 que já tinham sido encerradas.

Nos EUA, a empresa já tinha encerrado 182 lojas no mês de janeiro e juntam-se agora mais quase 800 lojas para encerrar. No total, há cerca de 32 mil pessoas que vão perder o emprego.