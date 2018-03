Encontrado corpo de homem desaparecido em Cabeceiras de Baixo

O corpo de Álvaro Pereira de Carvalho, o homem de 66 anos que se encontrava desaparecido desde domingo passado em Cabeceiras de Basto, Braga, foi esta terça-feira encontrado.

O cadáver foi resgatado do Rio Peio, por mergulhadores dos Bombeiros de Taipas e dos Famalicenses, que realizavam as buscas no local, indicou ao Correio da Manhã fonte dos bombeiros.

O alerta do desaparecimento foi dado no domingo à tarde, pela filha, que terá estranhado a demora do pai.