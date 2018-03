Bruno de Carvalho confirma que foi constituído arguido: “Não fiquei surpreendido”

O presidente do Sporting foi ouvido no DIAP

Num texto publicado no Facebook, Bruno de Carvalho confirmou que foi constituído arguido num processo levantado por João Pedro Paiva dos Santos, que avançou com a queixa depois de o presidente do Sporting ter insinuado que havia uma ação coordenada com Pedro Guerra para solicitar uma auditoria às contas do Sporting.

“Fui ao DIAP, é verdade, mas não saí surpreendido com o facto de ser arguido. Já sabia ao que ia”, escreveu Bruno de Carvalho.

“Este processo terminará com a conclusão do processo disciplinar, que já estava em curso, sobre a sua expulsão ou não de sócio, e com a colocação por nós de um processo contra ele e os seus representantes por denúncia caluniosa”, acrescentou.