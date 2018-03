"Não tentem estragar o momento bonito que estou a viver com notícias falsas", pede Ronaldo

Cristiano Ronaldo pediu à comunicação social, através de uma publicação nas redes sociais, que não “estraguem o momento bonito" que está a atravessar nesta fase da sua vida, com "notícias falsas". Este apelo surge na sequência do seu alegado litígio com o Fisco espanhol.

"Não tentem apagar o momento bonito que estou a viver com notícias falsas", escreveu o futebolista, no Instagram, no mesmo dia em que o jornal espanhol El Mundo noticiou que o português ofereceu um cheque em branco à Agência Tributária espanhola, de forma a evitar a via penal.

De acordo com a mesma publicação, que cita fontes ligadas ao processo, as negociações entre as duas partes – o Fisco espanhol e Cristiano Ronaldo - duram já há várias semanas, e pretendiam terminar com a regularização voluntária do diferendo em tribunal, no qual Ronaldo é acusado de fraude fiscal no valor de 14,7 milhões de euros.

Horas mais tarde, a Agência Europa Press avançou que o Fisco recusou deixar cair a via penal, de acordo com fontes próximas do processo, e negam também que Ronaldo tenha oferecido um cheque em branco.