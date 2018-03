Parlamento Europeu chama Mark Zuckerberg para explicar uso de dados

Em causa a utilização abusiva de dados de cidadãos europeus no caso do Brexit.

"Convidamos Mark Zuckerberg para vir ao Parlamento Europeu porque o Facebook precisa de clarificar, diante dos representantes de 500 milhões de europeus, que os dados pessoais não são usados para manipular a democracia", escreveu o presidente do Parlamento Europeu, Antonio Tajani, no Twitter. Em causa, a conivência do Facebook perante o uso de dados pela Cambridge Analytica, quer no Brexit, quer na eleição de Trump para a Casa Branca.

A empresa, acusada de usar a informação de mais de 50 milhões de contas do Facebook, nega qualquer utilização indevida. O Facebook já cortou relações com a companhia.

O líder da Eurocâmara já tinha anunciado na segunda-feira a sua intenção de pedir responsabilidades.

"As alegações de uso indevido de dados de utilizadores do Facebook é uma inaceitável violação dos direitos de privacidade dos cidadãos", salientou Tajani na segunda-feira. Uma comissão parlamentar do Reino Unido já tinha anunciado hoje que convocou Mark Zuckerberg para responder sobre o alegado uso de dados da rede social para influenciar indevidamente processos eleitorais.