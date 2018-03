Gémeas “milagre” são capa da National Geographic

Marcia e Millie Biggs têm 11 anos e são as protagonistas da edição de abril da revista National Geographic. São gémeas, mas têm cores diferentes: uma é branca e outra é negra.

A revista diz que as meninas britânicas vão fazer com que “repensemos tudo o que sabemos sobre a raça”. A mãe diz que as gémeas são “um milagre”.

As meninas são filhas de mãe inglesa e pai jamaicano. Marcia sai à mãe e Millie sai ao pai.

A revista explica, citando o Broad Institute de Cambridge, que o facto de as meninas terem nascido com cores diferentes tem a ver com a genética familiar: cada bebé desenvolve-se dentro do seu saco amniótico independente, o que pode fazer com que haja diferenças a nível genético.

“A ideia de raça é uma invenção humana”, refere Alicia Martin, investigadora de Cambridge, citada pela National Geographic.