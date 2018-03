Descentralização. “Sem envelope financeiro, não transita em julgado”

Marcelo disse ontem que o consenso em torno da descentralização faz com que seja um tema “transitado em julgado”, mas Álvaro Amaro do PSD avisa que não é bem assim

Para Marcelo Rebelo de Sousa, a descentralização de competências para as autarquias “já transitou em julgado”. Mas o homem que Rui Rio mandatou para negociar o dossiê com o governo acha que ainda é cedo para dar o assunto como fechado. “Sem haver um envelope financeiro definido, não transita em julgado”, diz ao i Álvaro Amaro.

Amaro reuniu-se com o ministro Eduardo Cabrita na segunda-feira e saiu de lá com a promessa de ver finalmente os números do governo sobre os dinheiros que serão transferidos do Estado para as autarquias a fim de suportar os custos da descentralização de competências, mas sem a garantia de uma data.

Na agenda das conversas entre PSD e governo ficou marcada já uma reunião sobre o assunto “nos princípios de abril”, mas Álvaro Amaro não sabe se nessa altura já terá as simulações que permitirão aos autarcas perceber até que ponto terão verbas que lhes permitam aceitar ficar com algumas das competências que hoje são da administração central.

Na semana passada, o presidente da Associação Nacional de Municípios, o socialista Manuel Machado, dizia em entrevista à Antena1 que os valores para o pacote financeiro da descentralização de competências estão “ainda em análise”.

Ao i, Álvaro Amaro diz que em jogo estão “muitos milhões”, mas admite que neste tema há mais dúvidas do que certezas e que é só a partir da análise dos números concretos que se poderá avançar. “Eu tenho de saber quanto custa ao Estado o Centro de Saúde da Guarda antes de saber se fico com a gestão ou não”, aponta o autarca.

Leia mais na edição impressa do i