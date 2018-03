A chuva parou, mas o frio está de volta. Há dois distritos sob aviso amarelo

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os distritos e Bragança e Guarda estão, esta quarta-feira, sob aviso amarelo devido às baixas temperaturas. O aviso está ativo desde as 05h46 de hoje, até às 09h de quinta-feira.

O IPMA prevê, para esta quarta-feira, uma descida da temperatura mínima e possível formação de geada, em especial nas regiões do interior.

Relativamente às temperaturas mínimas, estas vão oscilar entre os -3ºC na Guarda e em Bragança, 6ºC em Faro e máximas entre os 8ºC na Guarda.