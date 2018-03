As rendas em Lisboa custam o dobro do que no resto do país, segundo os dados divulgados esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

No ano passado, o valor médio das rendas de habitações familiares centrava-se nos 4,39 euros por metro quadrado, mas este ano o INE registou um valor de 9,62 euros por metro quadrado, um aumento de 5,24 euros apenas num ano.

Os dados divulgados correspondem aos novos contratos de arrendamento feitos durante 2017. No total, foram feitos 84.383 contratos de arrendamento novos, com o valor das rendas a registar os 4,39 euros. No entanto, existem 37 municípios na capital onde os valores são mais elevados.

Lisboa é a região mais cara do país para se viver, mas também a mais procurada: só na área metropolitana registaram-se 28.305 contratos de arrendamento novos, o correspondente a mais de um terço do total de contratos.