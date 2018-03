Glovo já chegou ao Porto

A aplicação Glovo, que permite aos seus utilizadores receber comida e outro tipo de compras para sua casa, já chegou ao Porto.

“Estamos muito satisfeitos por chegar ao Porto, uma cidade com um forte dinamismo, um mercado com um enorme potencial, quer ao nível de número de utilizadores, quer de comerciantes, que aderiram com grande espontaneidade à nossa plataforma, por lhes abrir um novo canal de vendas que é uma importante alavanca para os seus negócios”, afirmou José Félix, diretor da aplicação na Península Ibérica.

“A expansão para o Porto vem no seguimento da excelente aceitação e crescimento da Glovo em Lisboa, e é a demonstração de que os portugueses estão a aderir a estas novas soluções de entregas on-demand, que poupam tempo e melhoram a sua qualidade de vida”, acrescentou.

Para poder usufruir da aplicação só tem de preencher um formulário e associar um método de pagamento e depois já está pronto para receber comida e outro tipo de compras em sua casa, tudo à distância de um clique.

A Glovo começou em Portugal em outubro do ano passado em Lisboa, estando agora disponível também no Porto.