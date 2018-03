Praticamente uma semana depois de anunciar que está separado da modelo Gigi Hadid, com quem namorava há cerca de dois anos, Zayn Malkik decidiu mudar de look e pintar o cabelo de loiro…platinado.

O cantor quis surpreender os seus admiradores, e mostrar que está a seguir com a sua vida e a dedicar-se a uma carreira a solo.

Recorde-se que Zayn Malik fazia parte da banda One Direction, mas saiu do grupo para fazer uma carreira a solo no mundo da música.