Sabe porque é que a primavera não começa sempre no mesmo dia?

Este ano, a primavera chegou no dia 20 de março e irá manter-se assim até 2044. Mas sabe por que razão o dia do equinócio de primavera está sempre a mudar? Apesar de a cultura popular acreditar que o dia de primavera é no dia 21 de março, a verdade é que o início de qualquer estação depende da órbitra da Terra em volta do sol.

O equinócio da primavera, que ocorre em março, acontece quando o sol se cruza com o equador celeste, ou seja, quando há uma projeção do plano equatorial da Terra no espaço, sendo que nesse momento o dia e a noite têm o mesmo tempo de duração.

Desde 2000, a primavera apenas começou no dia 21 de março em 2003 e 2007 e isto só voltará em 2050. Nos anos 2044 e 2048 a primavera vai começar no dia 19 de março.

Este ano vai conseguir ver Vénus depois do pôr-do-sol e ao amanhecer vai ser possível ver Marte e Saturno.