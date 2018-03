Produtos do dia-a-dia podem levar ao crescimento do peito masculino

Um estudo do National Institute of Environmental Health Sciences

Um estudo do National Institute of Environmental Health Sciences sugere que o uso frequente de alguns produtos básicos do dia-a-dia pode causar o aumento do peito de jovens do sexo masculino.

Em causa está a presença de oito químicos nos óleos de lavanda e de árvore-do-chá – estes químicos aumentam os níveis de estrogéneo e inibem a testosterona, o que pode resultar no desenvolvimento de uma ginecomastia, uma neoplasia que se caracteriza pelo crescimento das mamas nos homens.

Estes óleos estão presentes em vários produtos que usamos no dia-a-dia, como sabões, loções, champôs e produtos para o cabelo. São também usados em produtos de limpeza ou até em tratamentos medicinais.

“A nossa sociedade encara estes óleos essenciais como algo seguro. No entanto, a verdade é que possuem uma variedade de químicos e devem ser usados como precaução, pois alguns destes componentes podem funcionar como disruptores endócrinos [causam alterações nas hormonas endógenas]”, explicou J. Tyler Ramsey, líder da investigação, à BBC. Ramsey defende que devem ser feitos mais estudos e que os efeitos das propriedades destes óleos devem ser encarados de uma forma mais séria.

Os investigadores perceberam que, após algum tempo sem usar produtos que possuem estes óleos, os sintomas da ginecomastia diminuiam. De referir que os testes foram feitos em células cancerígenas humanas e não em tecidos mamários saudáveis, o que, para alguns cientistas, pode influenciar as descobertas realizadas até aqui. “As doses a que as células foram expostas podem não corresponder às quantidades a que os humanos estão expostos”, explicou à BBC o endocrinologista da Queens Medical Research Institute, Rod Mitchel. No entanto, este especialista também defende que não se pode ignorar as descobertas feitas por esta investigação e afirma que devem ser realizados mais testes para perceber os efeitos destes químicos no ser humano.

Um estudo anterior já tinha mostrado que estes óleos possuem propriedades que ‘competiam’ com as hormonas que controlam as características masculinas, afetando assim os desenvolvimentos próprios da puberdade.

No entanto, o professor emérito da Universidade de Cambridge Ieuan Hughes disse à BBC que é preciso ter atenção ao avaliar as conclusões destes estudos: “Nem todas as pessoas expostas a estes óleos sofrem efeitos adversos, por isso é possível que existem indivíduos com determinadas características que sejam mais sensíveis aos químicos presentes nestas substâncias”.