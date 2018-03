Operação a Ferro Rodrigues correu “com sucesso”

“O presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, foi esta tarde submetido a uma intervenção cirúrgica a um pulmão, a cargo do dr. Francisco Félix, diretor do Serviço de Cirurgia Torácica do Hospital Pulido Valente - Centro Hospitalar de Lisboa Norte, operação que decorreu com sucesso, conforme previsto”, lê-se na nota oficial.

O estado clínico de Ferro Rodrigues será atualizado todos os dias às 13h e será também disponibilizado no site da Assembleia da República.

Marcelo Rebelo de Sousa já está a caminho do hospital para visitar o presidente da Assembleia da República.

O diretor do Serviço de Cirurgia Torácica do hospital irá fazer declarações à comunicação social, esta quarta-feira às 19h.