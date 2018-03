Ainda não há arguidos nos inquéritos aos fogos de outubro

Procuradoria-Geral da República confirmou ao i que o relatório entregue esta semana no parlamento sobre a tragédia que vitimou 48 pessoas vai ser tido em conta nas investigações. Juristas ouvidos pelo i admitem que o facto de indemnizações já estarem a ser pagas pode pesar no desfecho criminal

Cinco meses depois dos incêndios de outubro, que vitimaram 48 pessoas, ainda não há arguidos constituídos nos inquéritos em curso sobre os fogos daqueles dias que tiveram vítimas mortais. O ponto de situação foi feito ao i pela Procuradoria-Geral da República. Questionada sobre os elementos vindos a público no relatório da comissão independente de peritos entregue no parlamento – que refere pedidos de reforço de meios negados nas semanas anteriores e ter havido informação prévia suficiente para que fosse feito um alerta mais robusto à população –, a PGR indicou que o documento ”será considerado no âmbito das investigações em curso, sem prejuízo de outros procedimentos que, em resultado da respetiva análise, se imponham”. O MP não descarta assim que a leitura do documento motive novas diligências, mas ontem não respondeu, contudo, se está a ser investigado, no âmbito destes inquéritos, o crime de homicídio ou ofensa à integridade por negligência.

Após a divulgação do documento, a oposição não poupou críticas ao governo, usando o trabalho dos peritos para validar as críticas políticas da altura. “Estão aqui praticamente todas as acusações e alertas que o PSD fez antes e depois da tragédia de Pedrógão. Avisámos, mas o governo preferiu ignorar. Na altura dizia-se que era aproveitamento político. Antes fosse. A desgraça veio a seguir exatamente como este relatório de peritos relata e pelas razões que na altura referimos. Ignoraram os sinais, os alertas e até os mortos de Pedrógão”, escreveu o deputado social-democrata Duarte Marques no Facebook.

Já a presidente do CDS-PP falou de incompetência. “Este relatório, infelizmente, vem dar razão ao CDS em tudo o que nós dizíamos sobre a inação e a incompetência do governo. (...) Permitiu que a tragédia se repetisse de novo sem ter aprendido nada com as lições de Pedrógão”, disse Assunção Cristas.

