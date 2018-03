Chuva regressa já amanhã e mantém-se até domingo

Para esta sexta-feira está rpevista a ocorência de chuva em praticamente todo o país, passando depois a “regime de aguaceiros no Norte e Centro” do território, indica o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Além da chuva, prevê-se ainda ventos fortes e queda de novo em alguns pontos do país, nomeadamente nas zonas mais altas da Serra da Estrela.

“No sábado será um dia com alguns aguaceiros, mais frequentes no Norte e Centro que serão sob a forma de neve nas terras altas. Será um dia com muito vento a partir do meio da tarde de sexta-feira com rajadas da ordem dos 70 quilómetros por hora e descida da temperatura máxima”, refere o IPMA, à agência Lusa.

Relativamente às temperaturas para esta sexta-feira, as mínimas deverão subir entre 3º e 6ºC, e no sábado as máximas também devem sofrer uma queda. No domingo, estas ficam inalteradas.

“Para o início da semana a tendência será para uma melhoria do estado do tempo”, garante o IPMA.