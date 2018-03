O número de pessoas que passam fome subiu para 124 milhões, em 2017, segundo relatório mundial sobre as crises alimentares 2018.

O relatório publicado esta quinta-feira pela União Europeia, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) e Programa Alimentar Mundial indicou que houve um aumento de 11 milhões de pessoas afetadas comparativamente a 2016.

"Duas em cada três pessoas com fome são de países que vivem crises prolongadas", referiuJosé Graziano da Silva, diretor-geral da FAO em conferência de imprensa.

Os principais países afetados por este problema são países envolvidos em conflitos ou que estão a passar por uma seca persistente.

"Temos a obrigação moral de fazer melhor e temos as ferramentas e o saber para o fazer. Devemos quebrar as barreiras que há muito tempo separam os atores da ajuda humanitária e os do desenvolvimento", referiu António Guterres, citado pelo relatório.