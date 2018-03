Greve dos enfermeiros. Adesão de 75% no Hospital de S.João

Até agora, a greve dos enfermeiros verifica uma adesão “bastante significativa” – cerca de 75% - no Hospital de São João, no Porto. Neste hospital, várias dezenas de cirurgias e consultas foram afetadas, indicou Fátima Monteiro, Sindicato dos Enfermeiros (SEP), à Lusa.

Segunda Fátima Monteiro, os serviços mais afetados pela paralisação são “aqueles onde não há que assegurar cuidados mínimos, nomeadamente os blocos operatórios”, sendo que, “das 12 salas [de cirurgia], só uma é que funcionou”.

“Foram dezenas de cirurgias que foram adiadas por culpa do Ministério da Saúde, por não corresponder aos problemas dos enfermeiros. Ao não assumir os compromissos está a acentuar esses problemas”, disse Fátima Monteiro.

Além do Hospital de S.João, também no Hospital da Póvoa se registou uma grande adesão, cerca de 80%. Já no Hospital de Santo António, no Porto, e no Centro Hospitalar Gaia/Espinho “nenhuma sala [de cirurgia] funcionou” até ao momento.

“O ministro da Saúde e o Governo devem recolher daqui algum ensinamento”, defendeu.

Os enfermeiros estão em greve desde as 08h desta quinta-feira, e a paralisação prolonga-se até ao dia de amanhã, por falta de garantias por parte do Ministério da Saúde.

Em causa está a não concretização dos compromissos assumidos pelo Ministério da Saúde