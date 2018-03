Pacote suspeito leva à evacuação do edifício sede da Cambridge Analytica

A zona perto do edifício sede da Cambridge Analytica foi evacuada esta quinta-feira devido a um pacote suspeito, avança o jornal Metro.

As autoridades confirmaram a presença do pacote perto do edifício, tendo levado à evacuação do edifício e da zona envolvente e para já não há registo de feridos.

A Cambridge Analytica, a empresa de consultadoria está envolvida numa polémica, depois de alegadamente se ter apropriado indevidamente dos dados pessoais de 50 milhões de utilizadores do Facebook.