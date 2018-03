Conselho Europeu confirma Guindos como vice-presidente do BCE

Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia confirmaram formalmente a nomeação do espanhol Luis de Guindos para sucessor do português Vítor Constâncio na vice-presidência do Banco Central Europeu (BCE).

O antigo ministro da Economia espanhol vai assumir o cargo a 1 de junho, para um mandato de oito anos.

No dia 19 de fevereiro, os ministros das Finanças da Zona Euro apoiaram a designação de Luis Guindos para a vice-presidência do BCE.

Posteriormente, o Conselho de Ministros das Finanças da União Europeia (Ecofin) adotou formalmente a recomendação para o Conselho Europeu que, depois de ter consultado o Parlamento Europeu e o Conselho de Governadores do BCE, confirmou a nomeação de Luis de Guindos, durante uma cimeira em Bruxelas.