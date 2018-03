Mau tempo está de volta. Depressão Hugo coloca sete distritos sob aviso laranja

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa vão estar sob aviso laranja entre as 06h00 e as 18h00 de sábado, devido à previsão de ondas entre 5 a 6 metros, podendo atingir os 10/12 metros de altura.

Além do aviso laranja – o segundo mais grave da escala – o IPMA também colocou sob aviso amarelo toda a costs portuguesa até às 21h de sábado devido à forte agiação marítima.

Ainda sob aviso amarelo estão os distritos de Viana do Castelo, Porto, Braga, Aveiro, Vila Real, Bragança, Guarda, Viseu, Coimbra, Leiria, Lisboa e Castelo Branco, devido à previsão de vento forte, entre as 18h00 desta sexta-feira e as 15h00 de sábado.

Estes avisos devem-se à passagem da depressão Hugo, que está situada a noroeste dos Açores e desloca-se para leste.

"Com a passagem de um sistema frontal associado a esta depressão prevê-se para Portugal continental, ocorrência de precipitação e intensificação do vento no litoral e nas terras altas a partir da tarde de hoje e até meio da tarde de sábado”, explica o IPMA.

Relativamente às temperaturas, está previsto um aumento da temperatura mínima.