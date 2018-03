Várias cirurgias canceladas devido a greve dos enfermeiros

Várias cirurgias tiveram de ser canceladas devido à greve dos enfermeiros que começou na quinta-feira e termina esta sexta-feira.

O Centro Hospitalar de São João, no Porto, tinha as salas de bloco operatório quase todas fechadas. Segundo Nuno Agostinho, do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses do Porto, referiu à Lusa, das “12 salas do bloco, apenas duas estão a funcionar”, afirmando que a adesão “do turno da manhã ronda os 70%”. Nuno Agostinho afirmou também que estão a ser feitas apenas cirurgias de emergência.

A greve, que foi marcada pelo Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, começou esta quinta-feira e acaba hoje, sexta-feira. A paralisação foi convocada depois de os compromissos assumidos pelo Ministério da Saúde não terem sido concretizados.