Cannes e o fim das selfies na passadeira vermelha

O diretor do Festival de Cinema de Cannes anunciou várias alterações protocolares para a próxima edição do festival, que tem início a 8 de maio, e que determinam o fim das selfies na passadeira vermelha. Mas também das projeções para imprensa antes das estreias dos filmes.

O objetivo de acabar com as sessões para a imprensa de manhã, explicou Thierry Frémaux ao site Le Film Francais, é “recuperar a atratividade e o brilho das galas à noite”, acrescentando: “Às 19h, a imprensa assistirá ao filme ao mesmo tempo [que os convidados e os profissionais do setor] no Debussy. O suspense será total!”

As sessões de imprensa dos filmes que estreiam às 22h passam assim a ser agendadas para as manhãs seguintes. E as sessões da tarde passarão a misturar profissionais, convidados e imprensa.

Na passadeira vermelha, passam a estar completamente proibidas as selfies. Segundo Frémaux, porque “os atrasos provocados pela desordem criada pelas selfies prejudicam a qualidade [da experiência da passadeira vermelha] e do festival no seu todo”.

A 71.ª edição do Festival de Cinema de Cannes decorre entre 8 e 19 de maio. Os seleção oficial de filmes é divulgada no próximo dia 12 de abril.