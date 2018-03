Morreu o filho de Santiago Cañizares

O filho do ex-guarda-redes do Valência e do Real Madrid, Santiago Cañizares, morreu esta sexta-feira, aos cinco anos. A criança lutava contra uma doença oncológica há cerca de um ano, tendo acabado por não resistir.

A notícia foi dada pelo próprio Cañizares, que através de uma ublicação no Twitter escreveu que o filho “partiu rodeado de paz e tendo cumprido a sua missão durante os cinco anos”.

Os seus dois antigos clubes já enviaram mensagens de apoio ao jogador.

Mi hijo Santi ha fallecido.

Creo que he de ser yo quien os lo cuente, en agradecimiento por todas las muestras de apoyo y cariño que he recibido de vosotros.

Se ha marchado rodeado de paz, y habiendo comprendido su misión en estos cinco años que nos ha acompañado.#santicampeon — SANTIAGO CAÑIZARES (@santicanizares) 23 de março de 2018