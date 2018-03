Girl power para um filme de superheróis

Revista “Variety” noticia que as Spice Girls darão voz às cinco protagonistas de uma animação de superheróis feminista.

As Spice Girls darão voz (e as suas personalidades) a um filme de animação de superheróis – ou heroínas. Segundo a “Variety”, um projeto para um filme com os cinco elementos da mais icónica girls band de todos os tempos está a ser apresentado a vários produtores.

Segundo uma fonte citada pela revista norte-americana, a imagem de Victoria Beckham (“Posh Spice”), Melanie Brown (“Scary Spice”), Emma Bunton (“Baby Spice”), Melanie Chisholm (“Sporty Spice”) e Geri Halliwell (“Ginger Spice”) será usada num filme de superheróis que terá como tema o “girl power”. Cada uma delas com o seu, inspirado na sua personalidade.

Uma fonte citada pela revista confirmou que esta é uma possibilidade mais verosímil do que o regresso para uma digressão sobre a qual se tem especulado. “As Spice Girls estão a pensar num franchise a uma escala global. São a grils band de maior sucesso do planeta. E é justamente disso que a Marvel ou a Disney precisam.”