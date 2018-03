Elon Musk junta-se ao movimento “#deletefacebook”

Elon Musk juntou-se ao movimento que pretende que se apaguem as contas de Facebook, o “#deletefacebook”, e eliminou as contas da Tesla e SpaceX.

As empresas de Musk, uma ligada ao ramo automóvel e outra ao espaço, ficam, assim sem conta no Facebook.

O multimilionário já tinha deixado claro que não era fã do Facebook. “Não uso o Facebook e nunca utilizei. Não acho que seja algum tipo de mártir ou que as minhas empresas estejam a ser alvo de um grande golpe. Além disso, não fazemos publicidade lá… Por isso, não me interessa”, tinha dito Musk no Twitter.

Em causa está a polémica desta semana que envolveu o Facebook e a Cambridge Analytica.

Recorde-se que a Cambridge Analytica está a ser acusada de usar a informação de mais de 50 milhões de utilizadores do Facebook para fins políticos. O Facebook já cortou relações com a empresa e Zuckerberg foi chamado ao Parlamento Europeu para explicar o caso.