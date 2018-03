França. A história do “polícia herói” que trocou de lugar com uma refém

Durante o ataque terrorista perpetrado num supermercado da cidade de Trèbes, França, um polícia trocou de lugar com uma mulher que estava refém do terrorista no interior do estabelecimento.

O homem de 45 anos, que não foi identificado, acabou por ser atingido a tiro pelo autor do ataque e está agora em estado grave.

Gérard Collomb, Ministro do Interior de França, já louvou o ato “heroico” do polícia. “O seu heroísmo e coragem merecem o nosso respeito”, escreveu o ministro francês no Twitter.

Redouame Lakdim, o autor do ataque, acabou por ser abatido a tiro pelas autoridades depois de fazer três mortos.