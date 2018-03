António Costa, ou a história de um casaco aos quadradinhos

O primeiro-ministro levou para a limpeza de matas o mesmo casaco com que visitou José Sócrates e com que viu um burro correr contra um carro...

Vestido para a ocasião, por assim dizer.

Hoje, o primeiro-ministro levou um seu já antigo casaco para a ação de limpeza de matas que o governo promove este fim-de-semana. O tom esverdeado, que se confundiu até com o guarda-chuva com que um militar da GNR o abrigou, não é novidade nas idas de António Costa para longe da capital. Já quando plantara um sobreiro no pinhal de Leiria levara umas meias a condizer com a cromática florestal. Desta, o verde também foi a cor preferida para o dia do coincidentemente político benfiquista.

O casaco, todavia, e ao contrário das meias, possui historial antigo. E as redes sociais notaram.

O primeiro-ministro levou para o seu sábado de limpeza de matas uma indumentária que não é nova. Antes pelo contrário. O registo fotográfico mais longínquo que o SOL conseguiu achar do dito data de 1993, isto é, há vinte e cinco anos. Costa, então candidato à Câmara Municipal de Loures, promovia, ainda jovem, a célebre corrida entre um burro e um Ferrari para demonstrar problemas de tráfego rodoviário. Arbitrou o evento, precisamente, vestido com o tal casaco verde e aos quadradinhos.

Quando visitou o "amigo" José Sócrates em Évora levou, mais uma vez, a ancestral vestimenta. Dessa vez, aprimorada com a utilização de umas luvas castanhas. Hoje, mais sorridente, Costa tornou a promover o regresso do mesmo casaco verde.

Num tempo em que a política assiste até ao confronto entre utilizadores de suspensórios (Fernando Rosas vs Adolfo Mesquita Nunes), não deixa de ser notório que o primeiro-ministro, talvez num humor mais de consensos, opte antes pela nostalgia do guarda-roupa.

Fonte próxima do chefe do governo confere ao SOL que a peça de vestuário ostenta "um valor sentimental" para o socialista, não só pela longevidade ("Já viu como ele é poupadinho?") como por demais momentos vividos na sua companhia.