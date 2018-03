Sem noção do que se passava

Houve teatros de operações em que o Comandante das Operações de Socorro (COS) deixou de ter uma real perceção da propagação do incêndio, alavancado pelas condições extremas que se verificavam, dos estragos que estavam a produzir e do potencial de vítimas que se encontravam na linha de propagação». Esta foi uma das conclusões da comissão que analisou os fogos de outubro. Trata-se de um problema técnico que os peritos defendem que importa corrigir: faz com que os responsáveis possam só ter uma visão parcial do que se está a passar.

Durante qualquer operação, as ocorrências são registadas no sistema de apoio à decisão operacional (SADO), nomeadamente a sua fita de tempo. Segundo os peritos, existem diferentes hipóteses para introduzir informação no sistema, sendo que uma delas possibilita que meios de diferentes distritos façam refletir na fita do tempo a sua intervenção. Porém, a modalidade mais usada em outubro, em fogos de grande dimensão e que mobilizaram meios de diferentes distritos, passou pela abertura de novas ocorrências, só posteriormente agregadas. No relatório, os peritos dão o exemplo do fogo de Prilhão-Lousã, em que vieram a ser anexadas ao registo principal 78 ocorrências. O SOL tentou perceber junto do MAI se a recomendação será acatada, sem sucesso.

Os peritos concluem que, em alguns casos, um ‘efeito Pedrógão’ – que levou as pessoas a evacuarem aldeias voluntariamente – e o facto de ser domingo, que permitiu mais bombeiros nos quartéis e famílias reunidas, que puderam ajudar a defender casas e terrenos, contribuiu para a tragédia não ser maior. A chuva também foi vital.