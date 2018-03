Comida para humanos pode matar o seu animal de estimação

Muitas pessoas dão fatias de queijo ao cão, uma bolacha ao gato ou um bocadinho de fiambre a ambos. Por isso mesmo, são cada vez mais frequentes (e mais graves) os casos de animais com obesidade e diabetes.

O veterinário Stijn Niessen explicou ao jornal britânico Daily Mail que, “geneticamente”, os animais não estão preparados para o tipo de alimentos que os humanos consomem – falamos aqui de alimentos processados e refinados.

A obesidade pode também fazer com que o animal desenvolva problemas no fígado, coração ou ossos. Este problemas podem levar a uma morte precoce do que amigo de quatro patas.