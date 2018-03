As celebridades que se apaixonaram por Portugal | FOTOGALERIA

John Malkovich. O ator americano não consegue decidir se gosta mais de Lisboa ou do Porto. No entanto, é na capital que é sócio da discoteca Lux e do restaurante Bica do Sapato. Divide a vida entre o sul de França e Cascais, mas diz já ter discutido com a família a hipótese de se mudarem de vez para Portugal. Elogia “o sol, a cultura, as pessoas” e refere que Lisboa é uma cidade “muito calma”.