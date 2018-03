Futebolista croata morre em campo

Bruno Boban, jogador do Marsónia, clube que milita na 3.ª divisão croata, morreu este sábado no decorrer do jogo com o Pozaga Slavonija.

Depois de ser atingido com uma bola no peito, sem grande impacto, Boban, que ainda andou alguns metros, acabou por se baixar e cair inanimado. O jogador de 25 anos foi assistido no relvado, mas as manobras de reanimação revelaram-se infrutíferas.

Boban é irmão de Gabriel, jogador do Osijek (1.ª divisão croata) e familiar de Zvonimir Boban, ex-jogador do Milan, adiantou a imprensa croata.

Atenção: O vídeo, captado por adeptos presentes na bancada, mostra o momento de pânico vividos pelos colegas e adversários e pode ferir a suscetibilidade dos leitores mais sensíveis.