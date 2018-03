Manchester. Polícia atacado com espada na rua

Um homem de 23 anos atacou um polícia com uma espada numa rua de Manchester, no Reino Unido, por volta das 13h50 deste domingo. Segundo as informações avançadas pela Sky News, o polícia ficou gravemente ferido.

Ainda não se conhecem as motivações do atacant, que já foi detido pelas autoridades, informou a polícia local através do Twitter. Depois do incidente, várias ruas perto do local do ataque ruas foram fechadas.