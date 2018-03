Bruno de Carvalho compara Luís Filipe Vieira a Al Capone

Bruno de Carvalho, presidente do Sporting, reagiu este domingo, através das suas redes sociais, ao discurso de Luís Filipe Vieira, homólogo do Benfica, nos Açores.

Num longo post partilhado no seu Facebook, o presidente leonino compara o líder das águias, cujo nome nunca refere, ao gangster norte-americano Al Capone.

A publicação de Bruno de Carvalho na íntegra:

Eu nunca "sube" o que é viver de favores do banco... E sempre limpei as minhas vitórias!

- Eu apenas sei de pneus;

- Eu apenas roubei um camião;

- Eu apenas tive um motorista que foi preso por tráfico de droga usando instalações e carros do clube;

- Eu apenas passava o meu tempo no escritório do administrador do BES, Amílcar Morais Pires, a aumentar a dívida do clube;

- Eu apenas devo mais de mil milhões de euros;

- Eu apenas sou arguido num caso muito grave em termos criminais;

- Eu apenas tenho o meu braço direito acusado, e já tendo estado detido por crimes graves;

- Eu apenas estou envolvido nos processos vouchers, emails, e-toupeira, que estão a ser investigados por poderem assumir a forma de corrupção e tráfico de influéncias, envolvendo pessoas da FPF, Liga, arbitragem, delegados, observadores, políticos, funcionários judiciais, juizes, jornalistas...Tudo aquilo a que chamam de "estado lampionico" ;

- Eu apenas recebi 50M do BES quando já tinha rebentado o escândalo do mesmo;

- Eu apenas tenho dívidas do clube pelo Novo Banco e banco mau "escondidos" em seguros de vida e produtos similares;

- Eu apenas tenho visto o meu clube a ser investigado num caso que apelidam de "jogos para perder";

- Eu apenas ando a mendigar que não me executem as dívidas, faz anos, usando a minha posição profissional;

- Eu apenas sou o pai de uma cartilha e de um controlo da comunicação social a que chamam de "lápis vermelho";

- Eu apenas apoio claques ilegais que, para mim, são um conjunto de pessoas que se juntam de forma organizada, e que por vezes até matam adeptos de outros clubes que não deviam ter estado naquele sitio específico do Estádio do Jamor nem na rua ao pé de um outro Estádio;

- Eu tenho sempre toalhetes e por isso garanto que limpei sempre as vitórias!

Em suma, nunca "sube" de nada! Não "sube", não vejo, não ouço e não falo!

Vou "mazé" depois do treta lutar com todas as minhas "forças" pelo peta!

By: um estadista

A história tem destas injustiças. Aqui deixo o exemplo de um mero empresário que foi brilhante e visionário, que nunca fez nada de mal, mas que foi injustamente perseguido! No fim a "montanha pariu um rato" e, afinal, tanta coisa se dizia.... e apenas teve uma pequena falha fiscal!