Leilão do espólio de José Hermano Saraiva rende 700 mil euros

O leilão do espólio de José Hermano Saraiva, que decorreu entre quarta e sexta-feira da semana passada, rendeu 700 mil euros aos cinco filhos do historiador. A venda, que contava com 840 lotes, foi efetuada através da leiloeira Palácio do Correio Velho e levou mais de mil pessoas ao espaço, entre compradores e curiosos.

Entre o espólio do ex-ministro da Educação, que morreu em 2012, contavam-se diversos objetos reunidos por José Hermano Saraiva na sua casa de Palmela, como esculturas de Nossa Senhora com o menino, grandes painéis de azulejos, tapetes orientais, vasos gregos, cerâmicas das Caldas, pinturas de artistas como Silva Porto e José Malhoa, artefactos pré-históricos e até uma cadeira de barbeiro.

A escultura portuguesa do século XVIII representando as Santas Mães, um dos lotes com um valor mais elevado - 20 mil euros - acabou por ser arrebatada pelo valor-base da licitação, mas houve outras peças que superaram as expectativas, como, por exemplo, um par de capitéis romanos comprado por 20.500 euros pelo Museu de Lisboa.

Quem levar algum destes objetos, estará a “levar um bocadinho da memória do meu pai”, dizia Rodrigo de Sá-Nogueira Saraiva, filho do historiador, numa entrevista ao SOL publicada há duas semanas, que pode recordar aqui.