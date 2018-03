Marques Mendes não alinha com "disparate" dos críticos de Rui Rio

Ex-líder do PSD criticou ideia de antecipar congresso. "Uma loucura completa".

Marques Mendes considera "uma loucura completa" e "um disparate monumental" a possibilidade de antecipar o congresso do PSD.

Os críticos de Rio Rio começam a encarar a ideia de antecipar as eleições internas. Marques Mendes defende que "os mandatos são para cumprir" e que os adversários internos deviam ter "mais cuidado com aquilo que dizem".

No seu comentário, na SIC, o ex-líder do PSD considerou que Rui Rio "está a dar alguns sinais de querer acertar o passo" e os críticos não devem, nesta altura, contribuir para danificar a imagem do partido.

Marques Mendes elogiou a escolha de José Silvano para secretário-geral do PSD e acredita que Rui Rio vai "começar a fazer oposição".