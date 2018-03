Antigo senador propõe aprendizagem de técnicas de reanimação para resolver problema das armas

Marcha tinha como objetivo pedir ao governo para alterar as leis relacionadas com as armas

Rick Santorum, antigo membro do senado e também antigo candidato presidencial, falou sobre a marcha que decorreu nos Estados Unidos da América a pedir para que as leis das armas mudem.

Em declarações à CNN, no domingo, o antigo senador criticou os sobreviventes do tiroteio. Disse que o facto de os jovens irem para as ruas pedir para alterar as leis era errado e que em vez disso deveriam aprender técnicas de reanimação.

"Se é para falarmos de segurança nas escolas, temos de ter uma discussão mais abrangente do que a que estamos a ter agora. E se em vez de os miúdos olharem para outros para lhes resolverem os problemas, fizerem algo quanto a isso, como aprender técnicas de reanimação para responderem melhor a situações onde há violência?”, indicou.

A marcha encheu as ruas de Washington, no sábado, em vários protestos com o objetivo de pedir ao governo para alterar as leis relacionadas com as armas.