Estudo. Ambiente preocupa, mas hábitos não mudam

As políticas ambientais estão na ordem do dia e a este propósito tem sido feitos vários estudos comportamentais.

Em Portugal, a análise mais recente revela que os portugueses estão cada vez mais preocupados com o ambiente, mas sem alterar determinados hábitos.

De acordo com os resultados do “3º Estudo do Observatório do Consumo Consciente” e do “Índice Nacional do Consumo Consciente”, o preço continua a ser o principal fator no momento de decisão de compra.

O estudo explica que “os portugueses estão mais preocupados com o ambiente (69% relativamente aos 66% dos dois anos anteriores), mas pouco dispostos a pagar taxas ambientais e com pouca participação social”. Ainda que utilizem pouco os transportes públicos, começam a usar mais o sistema de viagens partilhadas. De resto, esta análise mostra ainda que 29% dos portugueses já compraram produtos biológicos.

No Ciclo de Conferências Green Project Awards (GPA) 2018, José António Rousseau, presidente do Fórum do Consumo explica que “o consumo tem sido diabolizado por não ser feito de forma correta. Uma vez que não temos recursos infinitos, sabemos que precisamos de consumir de forma consciente. O consumo consciente devia ser um mantra no dia a dia, em casa, nas escolas e nas empresas”.

A propósito da mudança de hábitos, existem cada vez mais espaços comerciais a apostar em produtos biológicos. Alguns já têm mesmo semanas dedicadas a este tipo de opção. Para as grandes marcas, esta oferta não é uma moda, uma tendência ou um conceito. O consumo de produtos biológicos veio para ficar, tem crescido e levado a novas apostas.

Uma análise divulgada em 2017 pela Markest mostrava que a aposta em espaços Bio tem vindo a aumentar. Durante algum tempo, os preços eram uma das questões. Mas já nesta altura muitos diziam que “é possível consumir biológico sem gastar mais”.