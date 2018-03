Vídeo de estrada portuguesa torna-se viral

Um utilizador da rede social Facebook publicou um vídeo da Estrada Nacional 17, na zona de Oliveira do Hospital, no distrito de Coimbra, para denunciar o estado da via.

“É uma vergonha. Depois falam em segurança rodoviária”, lê-se na legenda do vídeo, que se tornou viral e conta já com mais de 783 mil visualizações e 14 mil partilhas.

De acordo com o site Notícias ao Minuto, a Juventude Socialista (JS) de Oliveira do Hospital já reagiu ao vídeo, manifestando a sua “extrema preocupação com a situação da Estrada da Beira N17”.

A JS afirma que aquela via esteve “durante tempo demais, num estado de deterioração lamentável e potencialmente prejudicial para a região”, mas já começou a ser alvo de obras. Era suposto as obras estarem concluídas no final de 2017, " mas decorridos quase quatro meses do ano de 2018, e não obstante alguns trechos dos referidos 17 quilómetros estarem já concluídos, existem outros, dos quais se destaca a Recta da Salinha, que nos levam a crer que ainda teremos de continuar a falar da N17 durante muito mais tempo”, refere a nota.

“São cerca de 4 km que podem demorar 30 minutos a fazer, facilmente comparáveis a um verdadeiro caminho de cabras”, acrescenta a JS.