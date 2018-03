‘Parem de dizer que Aníbal Pinto ameaçou-me de pancada’

Manuel Luís Goucha decidiu esclarecer a polémica que se gerou na Internet, depois de uma ‘troca de argumentos’ com o advogado Aníbal Pinto no programa ‘Você na TV’, na TVI.

Tudo começou com umas fotografias do advogado, às quais o apresentador disse ter tido acesso. Gerou-se uma ‘discussão’ entre os dois: “Escusa de olhar para mim com esse olhar que eu não tenho medo! Já tenho do meu lado algumas fotografias muito interessantes, para partilhar na próxima semana”, disse Manuel Luís Goucha. “Se quiser bater-me, tudo bem, que eu ponho-lhe um processo”, acrescentou.

Hoje, o apresentador esclareceu que tudo não passou de uma brincadeira: “Parem de dizer que Aníbal Pinto me vai mover um processo, que me ameaçou de pancada, porque foi tudo uma brincadeira e quem estava aqui percebeu”.

“Uma brincadeira vira um escândalo... não vou ter nenhum processo de difamação, nem vou mover nenhum”, acrescentou.