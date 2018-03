Compreender um criminoso

Tenho escrito várias vezes sobre os crimes chamados ‘passionais’. São uma praga medonha que atinge a nossa sociedade e a que não se consegue pôr cobro, apesar de todos os alertas. Resultam, quase sempre, de uma rejeição: as mulheres decidem terminar a relação e os homens não aceitam. Sobretudo quando são substituídos por outros. Os maridos, os companheiros ou os namorados não admitem que as mulheres, que consideravam propriedade sua, os troquem por outros. A sensação de perda, o ciúme, até a colocação em causa da sua virilidade – materializada na substituição por outro homem –, tudo isto leva ao crime.

Em geral, estes crimes são planeados. Sobretudo quando o casal já está separado: os homens atraem as mulheres para encontros sob um pretexto qualquer – e durante o encontro liquidam-nas. São situações clássicas, que se repetem com impressionante semelhança de processos.

Estes criminosos não merecem nenhuma piedade nem complacência. Muitas vezes tratavam mal as mulheres com quem viviam. Batiam-lhes. Torturavam-nas psicologicamente. Só não suportaram, por orgulho, serem rejeitados ou trocados por outros.

O caso que vou tratar é diferente. Muito diferente.

O homem, Adolfo Pinto, não vivia com Nélia Moniz. Pelo contrário: vivia com a mulher ‘legítima’ no estrangeiro, no Liechtenstein, e trabalhava numa tipografia na Suíça. A relação que mantinha com Nélia, uma cabeleireira de Vila Real, processava-se à distância, só se encontrando quando ele vinha a Portugal.

Um dia, porém, Adolfo teve a infeliz ideia de deixar a mulher para se juntar à amante. Comunicou à primeira que ia viver a sua vida, levantou todo o dinheiro que tinha no banco, comprou um apartamento em Vila Real para oferecer a Nélia e rumou a Portugal.

Surge aqui uma dúvida: terá feito tudo isto com o conhecimento da amante ou terá querido fazer-lhe uma surpresa? Ter-lhe-á dito que planeava vir viver com ela ou escondeu-lhe essa intenção? Isso é importante para perceber a posterior reação da mulher.

O certo é que, depois de ter depositado todas as expectativas na nova vida, abandonando a mulher e a filha, levantando as economias que tinha amealhado como emigrante e comprado uma casa para viver com Nélia, Adolfo Pinto viu-se rejeitado: a mulher não o quis.

As razões para a negativa são desconhecidas. Ter-se-ão entretanto zangado? Ela terá iniciado outra relação? Ou pura e simplesmente não queria viver com o fulano (sabendo–se que é muito diferente uma relação à distância de uma coabitação)?

Assim ou assado, o homem viu desabar num momento o mundo à sua frente. Desesperado, matou a mulher com uma faca. E para tornar as coisas mais macabras, matou os seus dois pequenos caniches. A seguir, meteu-se no carro dela – um elegante Mercedes vermelho –, enfiou o veículo por uma estrada de terra, foi até um ermo e enforcou-se, pendurando-se com uma corda nas travessas metálicas de uma torre de alta tensão.

Pormenor curioso: no meio desta terrível tragédia, sentiu necessidade de contactar com a mulher, telefonando-lhe para lhe dizer que ia acabar com tudo.

Os crimes passionais são hediondos. E este não foge à regra. Mas aqui, ao contrário de outros casos, é mais fácil percebermos as razões que moveram o criminoso: a tremenda desilusão que terá sofrido quando, depois de ter dado cabo da vida que tinha, viu desabar a que idealizara em seu lugar.

Adolfo Pinto não se sentiu apenas rejeitado pela mulher: viu cair o mundo pelo qual tinha trocado tudo. Viu-se sem nada de um momento para o outro.

O desespero terá sido brutal, terrível, insuportável. E é isso que me faz ter pena deste homem.

Nenhum crime é perdoável. Este também não. Mas nem todos os crimes são iguais. E entre os crimes passionais de que tenho falado, e vivamente condenado, este é aquele que consigo perceber melhor. Aquele em que consigo meter-me na pele do criminoso e compreender o seu tresloucado ato.

Para o qual terá certamente concorrido um episódio ocorrido dez anos antes, quando o seu irmão gémeo assassinou a mulher, suicidando-se a seguir. Ao ver ruir a vida que tinha imaginado, Adolfo só se lembrou de copiar o irmão.