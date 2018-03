Manuel Reis. Cerimónia fúnebre decorre amanhã no Theatro Thalia

A cerimónia fúnebre decorre amanhã, terça-feira (27), no Theatro Thalia, a partir das 18h.

O pedido de que a vigília fosse feita neste espaço foi do próprio Manuel Reis, que o descobriu aquando da morte de Diogo Seixas Lopes, um dos arquitetos responsáveis pela recuperação do teatro. O empresário queria que as pessoas “vivessem mais aquele lugar”, que “muitos ainda não conhecem”, tendo pedido que a iluminação se focasse apenas no espaço em si, e não na urna.

Manuel Reis, empresário e fundador do Frágil, no Bairro Alto e da discoteca Lux Frágil, em Santa Apolónia, morreu este domingo, tendo apanhado muitos de surpresa.

O empresário já tinha praticamente deixado de aparecer, nos últimos tempos, na discoteca, pois a doença já estava a dar sinais. Os empregados do Lux receberam ontem ao final do dia uma comunicação para se apresentarem hoje na discoteca, mas não sabiam a razão de tal encontro.