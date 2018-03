“Sou um psicopata”. A confissão do bombista de Austin

Polícia encontrou a confissão no telemóvel de Mark Conditt

Mark Conditt, o jovem de 23 anos que ficou conhecido por ser o autor dos ataques em Austin, no Texas, gravou um vídeo antes de se matar, no qual dizia ser um psicopata.

As autoridades norte-americanas dizem que Conditt, que estava desempregado e vivia nos subúrbios de Pflugerville, não mostrava quaisquer sinais de remorsos no vídeo.

Este ‘clip’ de 25 minutos foi encontrado no telemóvel de Conditt – nas imagens, o jovem de 23 anos confessa ser responsável pelas explosões que ocorreram no passado dia 2 de março, descrevendo-se como um “jovem difícil” e um “psicopata”.

Recorde-se que os ataques em Austin mataram duas pessoas e feriram outras cinco. Conditt fez-se explodir quando as autoridades se preparavam para o imobilizar. As autoridades afirmam que, pelo que aparece no vídeo, o ataque não terá qualquer “motivação radical”.